Costa Toscana porta il Festival di Sanremo sul mare

GENOVA – In occasione della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, la musica arriva per la prima volta anche sul mare, grazie alla collaborazione tra Costa Crociere e Rai Pubblicità.Costa Toscana, la nuova nave “green” della flotta della compagnia italiana, farà da palcoscenico galleggiante per i collegamenti in diretta di due vere e proprie star delle passate edizioni del Festival: Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Insieme a loro ci saranno artisti italiani d’eccezione, che si esibiranno ogni sera sul palco di uno dei teatri della nave.Costa Toscana sarà una presenza fissa al Festival di Sanremo non solo in televisione, su Rai Uno, ma anche in radio. Infatti, La trasmissione “Tre per due” di Rai Radio Due, con i Gemelli di Guidonia, accompagnati dalla band “Stefano Signoroni & the MC”, si trasferirà a bordo della nave per tutta la durata del Festival.“Costa Crociere torna al Festival di Sanremo da protagonista, con un’iniziativa mai realizzata prima. Per la prima volta porteremo la musica del Festival sul mare, a bordo di Costa Toscana. La nostra nuova nave non solo è all’avanguardia in materia di sostenibilità ambientale, ma è anche un magnifico e spettacolare luogo di vacanza, dove divertirsi e condividere emozioni. Il set ideale per un evento come il Festival di Sanremo. Inoltre, ci auguriamo che la nostra iniziativa possa sostenere la ripresa del settore turistico, di cui l’Italia ha tanto bisogno” – dichiara Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere.Orietta Berti e Fabio Rovazzi saranno anche gli interpreti di una divertente web serie, trasmessa sui canali social di Costa, che racconterà la loro esperienza su Costa Toscana al Festival di Sanremo e permetterà di scoprire la nuova nave. I sei episodi sono stati ideati dallo stesso Fabio Rovazzi insieme a Hello, agenzia social media di Costa, e scritti da Matteo Grandi, con regia di Carlani e Dogana, e produzione a cura di Don’t Movie.“Parteciperemo al Festival di Sanremo con un’operazione davvero unica, in cui la nostra Costa Toscana diventerà parte integrante dello show televisivo più seguito dagli italiani. Grazie a questa iniziativa avremo la possibilità di far scoprire la nuova ammiraglia in maniera originale e di grande impatto. Costa Toscana è infatti una piattaforma straordinaria di intrattenimento e innovazione, che si combina perfettamente con un prodotto su cui stiamo investendo per introdurre tante novità. In occasione del Festival abbiamo anche realizzato una web serie dedicata, in cui faremo vedere quanto sia bello, divertente e rilassante stare a bordo di Costa Toscana. Un’esperienza che anche i nostri ospiti potranno vivere a partire dal 5 marzo, quando la nave salperà per la sua prima crociera” – dichiara Roberto Alberti, SVP & Chief Commercial Officer di Costa Crociere.Costa Toscana è ormeggiata in rada a circa un chilometro dal porto di Sanremo, dove è arrivata il 30 gennaio e si fermerà sino al 6 febbraio. A bordo non è prevista la presenza di pubblico, ma solo delle persone che contribuiranno a realizzare gli eventi previsti a bordo, oltre ai membri d’equipaggio della nave. Per l’occasione è stato anche sviluppato e condiviso con le autorità sanitarie preposte uno speciale protocollo sanitario.Costa Toscana è la nuova nave battente bandiera italiana della flotta di Costa Crociere. Costruita nel cantiere Meyer di Turku (Finlandia), partirà per la sua prima crociera nel Mediterraneo il 5 marzo 2022, da Savona. Progettata come una vera e propria “smart city” itinerante, la nave è alimentata a gas naturale liquefatto, la tecnologia attualmente più avanzata nel settore marittimo per abbattere le emissioni, che Costa ha introdotto per prima sulle navi da crociera. A bordo viene effettuato il 100% di raccolta differenziata e il riciclo di materiali quali plastica, carta, vetro e alluminio. L’intero fabbisogno giornaliero di acqua è soddisfatto trasformando quella del mare tramite l’utilizzo di dissalatori. Il consumo energetico è ridotto al minimo grazie a un sistema di efficientamento energetico intelligente.Gli interni di Costa Toscana sono frutto di un progetto creativo straordinario, curato da Adam D. Tihany, nato per esaltare e far vivere in un’unica location il meglio di questa meravigliosa regione. Arredamento, illuminazione, tessuti e accessori sono tutti “Made in Italy”, creati da 15 partner altamente rappresentativi dell’eccellenza italiana. L’offerta di bordo si integra perfettamente in questo contesto straordinario: dalla Solemio Spa, alle aree dedicate al divertimento; dai bar tematici, in collaborazione con grandi brand italiani e internazionali, ai 21 tra ristoranti e aree dedicate alla “food experience”, tra cui il nuovo ristorante Archipelago, che propone i menù ideati dai tre chef stellati Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León oltre che sensibilizzare e raccogliere fondi per progetti di tutela del mare realizzati dalla Costa Crociere Foundation.