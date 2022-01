Caso Epstein: il principe Andrea non è più 'Altezza Reale'

LONDRA - Il terzogenito della regina Elisabetta ha rimesso nelle mani della sovrana i suoi incarichi reali e le onorificenze militari. Andrea sarà processato per le accuse sui presunti abusi sessuali ai danni di minorenni negli Stati Uniti.Il principe Andrea ha sempre smentito le accuse mosse contro di lui da Virginia Giuffre. Nel 2019 dichiarò alla Bbc di non aver mai avuto un rapporto sessuale con la ragazza e di non ricordare di averla mai incontrata, ma una foto che la ritrae insieme al principe, fatta circolare dai legali della donna, ha complicato ancora di più la posizione del terzogenito della Regina.