Australian Open: Matteo Berrettini vola in semifinale

(via Coni fb)

Matteo Berrettini si qualifica per la semifinale degli Australian Open di tennis a Melbourne. Nei quarti di finale vince 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2 con il francese Gael Monfils. Prima semifinale nella sua carriera per il tennista romano agli Australian Open.

Per Berrettini terza semifinale in un torneo del Grande Slam da quando gioca a tennis. Berrettini è il primo italiano tra i migliori 4 tennisti agli Australian Open. Berrettini affronterà Venerdì 28 Gennaio in semifinale lo spagnolo Rafael Nadal, una partita di tennis molto difficile.