Serie A: Ibra salva il Diavolo, è 1-1 alla Dacia Arena

Nella ripresa lo spartito non cambia, nonostante Pioli cerchi di animare la squadra con i cambi. I rossoneri raggiungono il pari al 92' con Ibrahimovic. L'attaccante svedese, su cross di Castillejo, approfitta di un'incomprensione della retroguardia friulana per segnare in semi rovesciata.



- Finisce 1-1 la sfida alla Dacia Arena tra Udinese e Milan. L'Udinese del neo tecnico Cioffi approfitta di un Diavolo stanco e con poche idee, passando in vantaggio già al 17' con Beto. L'attaccante portoghese approfitta dell'errore di Bennancer lanciandosi verso l'area rossonera e favorito dal rimpallo di Tomori realizza l'1-0.