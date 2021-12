Pregliasco: mio Halloween sarà dolcetto per i bambini

Per Pregliasco, infine, "è chiaro che in termini assoluti, con grandissimi valori come quelli che fanno segnare 40.000/50.000 casi al giorno, purtroppo i numeri delle morti sono in senso assoluto a tre cifre ma è sperabile che nel breve anche per loro questo sia un'onda con una tendenza al miglioramento", conclude.



L'esperto informa che "tra l'altro, anche nelle nazioni che hanno scelto strategie diverse, a mio avviso più temerarie rispetto a quelle dell'Italia ma anche del Portogallo, che ha ottenuto risultati ancora migliori dei nostri in termine di vaccinazione, come ad esempio in Inghilterra, pur in una situazione più impegnativa come numero di positivi, che non sono malati, sono soggetti infetti, ma anche di malati, la proporzione di casi gravi rimane bassa".