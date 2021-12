Omicron, sarà Capodanno blindato: stop a concerti e discoteche

ROMA - Omicron spegne il Capodanno. Il decreto festività varato dal Governo prevede infatti discoteche chiuse e concerti e feste in piazza cancellate.In molti casi a livello locale ci avevano già pensato i sindaci a disdire gli eventi in programma per la notte di San Silvestro, con il nuovo decreto il governo li vieta in tutto il Paese e chiude, nuovamente, i locali da ballo. Una stretta che ripropone la questione degli indennizzi alle attività economiche più penalizzate da due anni di pandemia."Chiediamo un incontro urgente con il governo per sottoporre alla sua attenzione una serie di richieste, che vanno dai ristori immediati (cosa che in passato non è avvenuta) ai tempi certi di riapertura alla rimodulazione delle tasse che hanno strangolato le nostre imprese", protesta Gianni Indino, presidente del Silb, il sindacato dei locali da ballo, dell'Emilia-Romagna, che chiede "rispetto per i nostri lavoratori, le nostre famiglie, le nostre imprese" perché tante "sono sull'orlo del fallimento".Il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, esprime perplessità sulla chiusura di discoteche: teme "il proliferare, come è stato quest'estate, di feste private incontrollabili. E' l'unico punto su cui io avevo suggerito di utilizzare il super Green pass e magari anche i tamponi". Una possibilità che si era affacciata il 23 dicembre, quando si è tenuto il Consiglio dei ministri, ma poi accantonata.Il provvedimento non impedisce di accogliere il nuovo anno in casa in compagnia, affida al buon senso e alla prudenza il compito di minimizzare il rischio di focolai domestici.