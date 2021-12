Mattarella: "Sui media troppo spazio ai No Vax"

ROMA - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra i rappresentanti delle istituzioni per il tradizionale scambio di auguri natalizi. "L'Italia ha mostrato unità davanti alla pandemia e per questo ringrazio le forze politiche", ha detto Mattarella, che ha rivolto un pensiero anche a medici e infermieri.“La prima difesa dal virus - ha aggiunto - è stata la fiducia della stragrande maggioranza degli italiani nella scienza, nella medicina. Vi si è affiancata quella nelle istituzioni, con la sostanziale, ordinata adesione a quanto indicato nelle varie fasi dell’emergenza dai responsabili, ai diversi livelli. Le poche eccezioni – alle quali è stato forse dato uno sproporzionato risalto mediatico – non scalfiscono in alcun modo l’esemplare condotta della quasi totalità degli italiani”.