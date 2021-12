La data del voto per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica sarà nota martedì 4 gennaio 2022 nella lettera con cui il presidente della Camera dei Deputati convocherà il Parlamento in seduta comune. A comunicarlo l'attuale presidente della stessa, On. Roberto Fico, in occasione degli auguri natalizi rivolti alla stampa parlamentare nella mattinata di martedì 14 dicembre 2021.