“Be Italian buy Apulian” la vision di Casa del Teatro

In questa puntata Casa del Teatro incontra buyers provenienti dagli Stati Uniti accorsi in città per visitare gli impianti per la produzione di pannelli sandwich Isoteck fiore all’occhiello per l’avanzata componente tecnologica.Be Italian Buy Apulian. Il carattere della nostra terra è narrato attraverso il racconto vero e sincero di virtuosi storyteller, cultori dell’arte della relazione, come Papaceccio che con i voli pindarici e la capacità di ascolto marca a caldo l’imprinting dell’esperienza pugliese.Con più giorni a disposizione da trascorrere in Puglia, Casa del Teatro disegna itinerari sartoriali per vivere l’experience alla scoperta della migliore selezione food & wine Made in Puglia, e delle imprese eccellenti appartenenti a varie filiere.Raccontando ogni volta una nuova storia Casa del Teatro indica una strada.