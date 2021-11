Tragedia nel Texas: 8 morti durante l'Astroworld Music Festival

- Sono almeno 8 morti accertati e 300 feriti, di cui 11 ricoverati per arresto cardiaco per i disordini avvenuti a Houston, in Texas, durante il Festival Astroworld Music. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia è avvenuta durante l'esibizione del rapper Travis Scott quando il pubblico sarebbe stato compresso vicino al palco. L'evento è stato sospeso. Secondo il giornale Houston Chronicle, il rapper Travis Scott avrebbe più volte interrotto lo spettacolo quando ha visto alcuni suoi fans in difficoltà.