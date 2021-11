SASSUOLO (MO) - Dramma familiare in Emilia Romagna. Uccide la moglie, la suocera e due figli di 5 e 2 anni, probabilmente con un coltello, e poi si toglie la vita. È successo a Sassuolo (Modena), in via Manin, fra le 15 e le 16. Sul posto la polizia.