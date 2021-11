Picchiato selvaggiamente dopo incidente, gravissimo 32enne

BRESCIA - Dramma a Brescia, dove un bergamasco 32enne è in condizioni gravissime all'ospedale Civile dopo essere stato vittima di un brutale pestaggio a Cortefranca, nella provincia bresciana, vicino alla discoteca Number One. Il pestaggio è avvenuto dopo un frontale fra due auto.Secondo quanto ricostruito dalla Stradale di Iseo, l'impatto ha richiamato diverse persone che erano appena uscite dal locale e attorno alle due auto coinvolte si sono trovati almeno dieci giovani.L'aggressore non è stato ancora identificato.