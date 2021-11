Covid: Agenas, cresce in 8 regioni occupazione nei reparti. E-R verso zona gialla

In altre 6 sale la percentuale di letti Covid nelle terapie intensive: Basilicata (al 2%), Lombardia (all'11%), Veneto (al 6%), Piemonte (al 6%), Sicilia (al 10%) e Trento (al 10%). Emilia Romagna a rischio giallo per bocca dello stesso governatore Bonaccini.



"Se fosse per i vaccinati ricoverati non rischieremmo minimamente la zona gialla. Così alcune regioni già ci vanno adesso, le altre regioni come noi rischiano tra qualche settimana la zona gialla se il contagio si diffonde e se aumentano i ricoveri". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, parlando del vertice tenutosi ieri tra governo e Regioni. Bonaccini ricorda come nei reparti di terapia intensiva la gran parte dei ricoverati per Covid sia costituita da non vaccinati, benché il rapporto tra questi e i vaccinati in regione sia "di 1 a 9".



ROMA - Cresce in otto regioni e province autonome la percentuale di posti in reparto occupati da pazienti Covid con sintomi, ovvero: