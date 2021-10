Dramma sul lavoro in Calabria, esalazioni tossiche da vasca con mosto: morte 4 persone

COSENZA - Dramma a Paola, in Calabria, dove quattro persone, due fratelli, un cognato e un nipote di uno dei due, di età compresa tra i 40 e i 70 anni, hanno perso la vita a causa delle esalazioni emanate dal mosto contenuto in una vasca. Una quinta persona è rimasta ferita gravemente ed è stata trasferita in ospedale.

Il dramma si è consumato nel comune del Cosentino, in contrada Carusi. Presenti sul posto i Vigili del fuoco in attesa anche di una squadra Nbcr per capire il tipo di sostante tossiche sprigionate dalla vasca.