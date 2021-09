Uragano Ida: più di 40 vittime negli Stati Uniti

Hochul ha sentito Joe Biden e il presidente ha offerto assistenza.

NEW YORK - Continua a salire il bilancio delle vittime della tempesta che si è abbattuta sulla costa nordorientale degli Usa. Impressionanti le immagini che arrivano da new York, dove è scattato il divieto totale di circolazione.Tutti i collegamenti ferroviari, eccetto quelli con Atlantic City, sono stati sospesi. Proseguono intanto le operazioni di evacuazione dei passeggeri della rete metropolitana di New York City, riporta la Cnn.La pioggia causata dall'uragano Ida a New York è "qualcosa che non avevamo mai visto", afferma il sindaco, facendo eco alle parole della governatrice di New York, secondo la quale parlare di qualcosa "senza precedenti è un eufemismo".