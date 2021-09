Medvedev vince l'Us Open, sfuma il sogno Grande Slam per Djokovic

(via Us Open Tennis Championships fb)

NEW YORK - Il serbo, a un passo dal completare un'impresa che al tennis maschile manca dal 1969, viene battuto in tre set dal 25enne russo. Il numero 2 della classifica Atp è alla prima vittoria di uno Slam in carriera.