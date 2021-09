Dieci persone salvate dai vigili del fuoco a Malpensa

Una decina di persone sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco, dopo che un violento nubifragio, che aveva causato allagamenti, le aveva bloccate nelle loro auto.

L'operazione di salvataggio è avvenuta all'esterno dell'aeroporto di Milano Malpensa grazie all'intervento degli specialisti del soccorso fluviale, con l'ausilio di gommoni da rafting.

All'interno dell'aeroporto internazionale alcuni voli sono stati dirottati in altri scali, mentre si è proceduto a far sbarcare in sicurezza quelli dell'aereo che era già atterrato.