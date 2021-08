Tokyo '21: Jacobs superstar, fan e fotografi all'arrivo in aeroporto

TOKYO - "E' un anno meraviglioso per me: la mia prima Olimpiade, la nascita del primo figlio, una splendida bambina. A questo non poteva quindi mancare la 'ciliegina' sulla torta: la medaglia d'oro". Sono le parole di Marcell Jacobs, all'aeroporto di Tokyo, nel giorno del rientro in Italia.Il velocista doppio oro olimpico, nei 100 e nella 4x100, appena arrivato col resto del gruppo degli azzurri e' stato accolto allo scalo di Haneda da una folla di fotografi, cameramen e di passeggeri e addetti allo scalo, che dalle terrazze dell'area shop hanno cominciato a riprenderlo, mentre in molti si sono messi in fila per autografi e selfie. Poi Jacobs ha estratto le due medaglia dalla valigia, se le e' messe al collo e si e' messo in posa per le foto, tra gli applausi di tutto lo scalo.