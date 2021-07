Wimbledon: Berrettini perde in finale con Djokovic

(via Wimbledon fb)





Nel secondo terzo e quattro set si oppone con gli smash e il servizio ma il serbo con precisi colpi da fondo campo e numerosi passanti incrociati riesce a prevalere e ad aggiudicarsi il torneo di Wimbledon.

- Nella finale del torneo di Wimbledon Matteo Berrettini perde in quattro set 6-7 6-4 6-4 6-3 col serbo Novak Djokovic. Per Djokovic sesta vittoria in carriera sull’ erba londinese. Berrettini crea difficoltà nel primo set al serbo con i lungo linea e il servizio e riesce a imporsi.