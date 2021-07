(via Wimbledon fb)

Nella prima semifinale del torneo di Wimbledon Matteo Berrettini vince 6-3 6-0 6-7 6-1 con il polacco Hubert Hurkacz. E’ il primo Italiano nella storia in finale a Wimbledon. Con questo successo diventa numero 8 al mondo in classifica ATP. Il romano sfiderà domani alle 15 in finale il serbo Novak Djokovic che nell’altra semifinale supera 7-6 7-5 7-5 il canadese Denis Shapovalov. Per il serbo settima finale a Wimbledon.