Scontro tra Regioni e Figliuolo sulle dosi di vaccino disponibili

ROMA - Il commissario all'emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha assicurato che nel mese di luglio arriverà la stessa quantità di farmaco ricevuta a giugno.I governatori locali, però, fanno sapere di essere già in affanno. Atteso per oggi l'incontro che dovrebbe sciogliere i nodi principali sulle forniture.“Ho chiesto al generale Figliuolo un incremento delle forniture”, ha detto Alberto Cirio governatore del. Laa luglio riceverà circa 730mila dosi, 400mila in meno rispetto al 1,1 milioni arrivati tra fine maggio e il mese di giugno. “Non ci sono sufficienti vaccini”, ha dichiarato il presidente del, Massimiliano Fedriga. “Dovremo riprogrammare alcune prime dosi per spostarle più avanti”.