Neve: un invito ad abbattere i pregiudizi nel nuovo singolo 'La perfezione'

La giovane cantante ligure Valentina Nassano (in arte Neve) torna con il nuovo singolo ‘La perfezione’, disponibile in tutti i digital store. Un messaggio importante che vuole trasmettere attraverso la sua musica. Il brano – scritto e prodotto dal noto autore siciliano Raffaele Viscuso – nasce dall‘esigenza di affrontare un tema che può sembrare scontato ma che spesso, anche senza accorgersene, può condizionare la vita di una persona, ovvero: la ricerca della perfezione a tutti i costi.

Un tema sociale che, soprattutto tra i giovani, andrebbe affrontato per sensibilizzarli, per cercare di evitare spiacevoli situazioni, che si traducono in fenomeni quali bullismo, depressione e suicidio.

Valentina ha pensato di realizzare una canzone su questa tematica durante la sua attività di educatrice all’interno di una comunità minorile, un’esperienza per lei importantissima sia dal punto di vista umano che professionale.