Caravelle pubblica il primo singolo 'Vieste'

"Vieste" - spiega Caravelle - è una canzone che nasce per gioco, che vuole sia raccontare le innocenti prese in giro tra una coppia, sia descrivere quei momenti, quasi malinconici, ma che portano ai bei ricordi di quella giornate a Vieste che ho vissuto. Proprio per lasciare questa atmosfera vintage, anche la copertina del brano, ricorda i vecchi vinili anni 70, come se fosse una cartolina a quei momenti.

Caravelle è un ingegnere aerospaziale romano che esordisce nella musica con il suo primo singolo "San Lorenzo". A questo seguiranno l'uscita di "Muro di Berlino" e "Hawaii". La sua grande passione è il cantautorato e nei suoi testi racconta sensazioni personali dove tutti possono ritrovarsi. Il suo percorso inizia collaborando con il produttore Giovanni Maria Zaralli, in arte Zafa. Con Rebecca Palazzolo dell'etichetta The Bluestone Records ha iniziato il suo nuovo percorso artistico che lo porterà a pubblicare il suo primo Ep.

E' disponibile dal 2 luglio in tutti i digital store 'Vieste', il singolo d'esordio del giovane cantautore romano Andrea Abruzzetti - in arte Caravelle. Il brano fotografa l'amore nato in uno dei paesaggi più incantevoli della nostra regione, tra risate, spensieratezza e nostalgia di quei momenti. Una poesia in musica che ti trasporta in una dimensione magica e ricca di momenti indimenticabili.