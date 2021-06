Vaccino eterologo, Sileri: “Si farà comunque per il richiamo. Primi studi mostrano efficacia”

(Agenzia Vista) Roma, 19 giugno 2021 - “È nata una polemica sul vaccino eterologo ma in effetti è già fatto da altri Paesi e probabilmente è quello che sarebbe accaduto tra pochi mesi. Tutti dovremo fare un richiamo del vaccino Covid e questo richiamo probabilmente sarà fatto con un vaccino diverso dal primo, o meglio sarà fatto con quello che sarà identificato come il miglior vaccino. I primi studi per altro mostrano l’efficacia del regime eterologo” così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un’intervista esclusiva dell’Agenzia Vista.