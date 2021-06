Sindacalista investito e ucciso durante sit-in: arrestato camionista

NOVARA - Dramma nel Novarese, dove il coordinatore interregionale dei SiCobas, Adil Belakhdim, 37 anni, ha perso la vita questa mattina investito da un camion davanti ai cancelli della Lidl di Biandrate. La tragedia si è consumata in via Guido il Grande, durante una manifestazione di lavoratori della logistica.Secondo una prima ricostruzione, pare che l'autista del camion abbia investito durante una manovra l'uomo e poi sia fuggito. A bloccarlo in autostrada sono stati i carabinieri.Ad intervenire prontamente sul posto anche il 118, ma per il 37enne non c'è stato nulla da fare. L'autista avrebbe forzato il blocco della manifestazione, che stava per cominciare, e il sindacalista sarebbe stato trascinato per una decina di metri. Si sono vissuti attimi di tensione tra i manifestanti.Il camionista è stato poi arrestato, al momento con le accuse di omicidio stradale e resistenza.