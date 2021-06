La hit del Day-time di Canale 5 'Mr. Wrong' approda in prime time

MILANO - Lunedì 14 giugno, «Mr. Wrong», la romantic-comedy dell’estate di Canale 5, approda in prima serata con tre nuovi episodi in prima visione assoluta.Questo nuovo titolo importato dalla Turchia, con protagonista l’idolo del momento Can Yaman, in poche settimane si è trasformato in una hit del day-time estivo di Canale 5. Ogni giorno, infatti, è seguito da una media di oltre 2.000.000 di spettatori e segna numeri record, come il 30% di share tra i target femminili più giovani.Un vero fenomeno televisivo che trova un seguito altrettanto potente anche sul web e sui social con migliaia di pagine dedicate alla serie e milioni di post che commentano quotidianamente episodi, news e anticipazioni.Il motore di questo tam-tam mediatico è sicuramente la presenza di Can Yaman, per la terza volta consecutiva protagonista di un successo di Canale 5, dopo Bitter Sweet che ha esordito nell’estate 2019 e Daydreamer lo scorso anno.In «Mr. Wrong», Yaman è alle prese con emozioni, intrighi e passioni, sullo sfondo di Istanbul e Bodrum. Nei panni di Özgür, è un seduttore seriale, che non crede nell’amore e nelle relazioni stabili. Ezgi (Özge Gürel) invece, è una sognatrice, che dopo l’ennesima delusione sentimentale inizia a perdere le speranze di poter incontrare l’agognato Principe Azzurro.«Mr. Wrong» prosegue la programmazione consueta, su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 14.45.