Italia-Galles 1-0: gli azzurri volano agli ottavi, primo posto nel girone

Con la qualificazione già in tasca, l’Italia scende in campo allo stadio Olimpico di Roma contro il Galles con Verratti, Belotti e Bernardeschi in campo dal primo minuto. Mancini concede così un turno di riposo a Immobile e Insigne. Cambi che non fanno male agli azzurri che battono anche il Galles e chiudono il girone di Euro 2020 a punteggio pieno.Nonostante la qualificazione già in tasca, la trama della partita sembra chiara con l’Italia a fare la partita e il Galles a difendersi, pronto a sfruttare le poche occasioni concesse dagli uomini di Roberto Mancini. L’Italia trova subito spazio e prova a far male agli avversari con Chiesa che, al 24’, fa tremare la difesa gallese. L’Italia insiste mettendo in netta difficoltà gli avversari che cedono al 39’ quando gli azzurri passano in vantaggio con Pessina che buca la porta avversaria. Dopo una punizione di Verratti, gran taglio di Pessina che mette il pallone sul secondo palo non lasciando scampo a Ward.Nella ripresa, l’Italia è sempre aggressiva, ma il Galles scende in campo con più decisione. Gli azzurri provano a chiudere la partita e al 55’ arriva l’episodio che potrebbe cambiare la partita. Il Galles resta in dieci per l’espulsione Ampadu, autore di un brutto intervento su Bernardeschi. L’Italia va nuovamente vicina al raddoppio con Chiesa, ma anche il Galles ha l’occasione per pareggiare. Al 76’, una disattenzione degli azzurri concede una chance a Bale che colpisce al volo di sinistro, ma spara alto. L’Italia chiude il match sull’1-0 vincendo il girone con tre vittorie e zero goal subiti. Gli azzurri giocheranno gli ottavi di finale sabato prossimo alle 21 ed affronterà la seconda del gruppo C (Austria o Ucraina).