Gianluca Mancini, Matteo Politano e Matteo Pessina sono i calciatori tagliati dall'elenco per i definitivi 26 azzurri scelti dal Ct Roberto Mancini in vista dell'Europeo che partirà venerdì 11 giugno 2021 con Italia-Turchia all'Olimpico di Roma e che è stato consegnato dalla Figc alla Uefa poco dopo la mezzanotte di mercoledì 2 giugno.Alle discutibili esclusioni di Politano e di Pessina, quali attaccanti apparsi in forma nel 7-0 al San Marino, Roberto Mancini ha "rimediato" con la convocazione di Giacomo Raspadori. Su di lui, fino a ieri in forza all'Under 21 di Nicolato nell'Europeo di pari età, era concentrata da tempo l'attenzione di Mancini pe le sue doti offensive, simili a quelle del compianto Paolo Rossi.