Euro 2021: Bocelli incanta l'Olimpico con 'Nessun dorma' di Puccini

ROMA - Gli Europei 2021 partono da Roma in grande stile. A cantare 'Nessun dorma' tratta dalla Turandot di Giacomo Puccini è un Bocelli in grande spolvero. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, presenziano alla cerimonia inaugurale che precede la gara Turchia-Italia, in programma alle ore 21.00 di venerdì 11 giugno 2021, sempre presso l'Olimpico di Roma.Per la Turchia, assisteranno all'incontro i Ministri dello Sport e della Difesa e Bilial Erdogan, figlio del presidente turco. Per l'atto di apertura, contemporaneamente al sorvolo delle Frecce tricolori sull'impianto romano, vi sarà l'esibizione del tenore Andrea Bocelli.Nessuna sorpresa nella formazione degli azzurri. Il ct Mancini manda in campo la formazione prevista, quella dell'ultima amichevole, con il 4-3-3 che prevede Donnarumma in porta, la difesa a quattro con Florenzi, Bonucci, Chiellini e Spinazzola, centrocampo con Barella, Jorginho, Locatelli, tridente offensivo con Berardi, che ha vinto il ballottaggio con Chiesa, Immobile e Insigne.