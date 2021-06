Chi era Andrea Pignani, il killer suicida di Ardea

ROMA - Ingegnere 34enne, disoccupato, l'uomo non risultava in cura presso nessun centro di salute mentale. Ha sparato ai due fratellini che giocavano per strada dinanzi alla loro abitazione ed all'anziano che aveva cercato di difenderli con la pistola del padre defunto, ex guardia giurata, apparentemente senza motivo.Pignani viveva assieme alla mamma. Con lei a maggio aveva avuto una lite tanto violenta da spingere la donna, che si era vista minacciata con un coltello, a chiamare i carabinieri. Il 34enne sarebbe stato allora sottoposto a Tso ma non avrebbe mai dato segnali di pericolosità con vicini, anche se alcuni raccontano delle liti frequenti con la mamma.