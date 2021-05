Wiwo, ritmo travolgente nel nuovo singolo ''Vertigini''

Dal 7 maggio è disponibile in tutti i digital store ed è accompagnato dal videoclip ‘’Vertigini’’ il nuovo singolo della cantautrice Wiwo, prodotto dall’etichetta The Bluestone Records (giovane realtà che punta al lancio di artisti romani).

“Vertigini” - racconta Wiwo - è uno stato d’animo, un inno alla libertà, nato dopo una lunga fase di lockdown, dove tanti flussi musicali mi attraversavano e tante idee per dei nuovi brani nascevano. Questo pezzo è nato tra le mura della mia casa, a Bologna. Rappresenta quella che sono adesso: le esperienze, i viaggi, gli incontri hanno arricchito il mio bagaglio culturale e hanno dato luce a nuove idee. Vertigini ti fa venir voglia di urlare, oltre che ballare, vivere e conoscere.

Chi si cela dietro il talento Wiwo: Classe 1992, Giada (questo il suo vero nome) è una cantautrice con origini calabresi e vive a Bologna. Polistrumentista self-made, spazia tra chitarra, cajon e piano. In soli due anni ha riscosso una vera e propria fanbase sul suo social preferito instagram, che l’ha portata a farsi notare su da artisti e produttori, sia su territorio nazionale che internazionale.

E’ proprio tramite instagram che la The Bluestone Records la nota, diventando a fine 2019 un’artista ufficiale del suo roster. E’ Max Brigante che ha deciso di portarla con sé, facendola esibire con la cantate Elodie come sua chitarrista. Cittadina del mondo, dal 2012 al 2017 la sua dimora mossa tra Germania, Irlanda e Lussemburgo, ha segnato la sua influenza artistica. Dopo il suo primo singolo "Melodia", che ha superato i 70.000 streams, il nuovo singolo "Vertigini", scritto e composto insieme a Carillon e rebtheprod, e prodotto da rebtheprod e minervae, riserva più di qualche sorpresa al pubblico sempre più ampio che la segue e sostiene. Plus di un forte impatto visivo, Wiwo è riconosciuta come sorprendente interprete. Le sue abilità nel reinventare brani per farli suoi, è infatti la dote che la contraddistingue.