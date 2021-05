Italia-San Marino 7-0: prova convincente degli Azzurri

(via Nazionale Italiana di Calcio Fb)

L'Italia di Roberto Mancini, alla vigilia degli Europei, non sbaglia e, nella sfida amichevole contro il San Marino, s'impone 7-0 dando vita ad una prova convincente in vista dei prossimi impegni europei. In attesa dell'esordio europeo fissato per l'11 giugno contro la Turchia, l'Italia dimostra di essere già in forma. E' servita, tuttavia, mezz'ora alla squadra di Roberto Mancini per sbloccare il risultato e dare il via ad una vera e propria goleada.A sbloccare il match, al 31' è stato Bernardeschi che ha aperto le danze per un match divertente e ricco di emozioni per gli azzurri. dopo l'1-0, l'Italia non si ferma più. Il raddoppio arriva al 34' con Ferrari mentre la terza rete azzurra, firmata da Politano, arriva al 49'. Con il match ormai in cassaforte, l'Italia di Roberto Mancini continua a costruire azioni da gol e a bucare la rete avversaria. Il 4-0 arriva al 67' con Belotti mentre a chiudere il quadro dei marcatori sono Pessina, autore di una doppietta e ancora Politano."Nel secondo tempo siamo andati meglio, siamo stati più aggressivi, abbiamo lasciato poche possibilità di giocare e siamo stati più veloci nei passaggi. Era importante questo, a parte il risultato che era scontato", ha detto il C.T. Roberto Mancini ai microfoni della Rai alla fine del match. Un risultato e una prestazione che fanno ben sperare in vista dell'esordio europeo.