Coronavirus: 44 morti, numero più basso dal 14 ottobre

ROMA - Si registrano 44 morti con il Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 83). E' il numero più basso registrato dallo scorso 15 ottobre, quando furono 43.I positivi sono stati 2.949, in calo rispetto ai 3.351 di ieri. Questi i dati del ministero della Salute.Sono 164.495 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 247.330. Il tasso di positività è dell'1,8%, in salita rispetto all'1,3% di ieri.Sono 1.061 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 34 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 27 (ieri erano stati 29). Sono invece 6.591 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 209 in meno nelle ultime 24 ore.