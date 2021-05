Aurora Leone 'cacciata' dalla partita del cuore

Immediata la reazione di Ciro Priello e Aurora, che hanno abbandonato la manifestazione facendo ritorno a Napoli, così come quella di alcuni cantanti illustri della Nazionale come Ramazzotti, che hanno deciso di non partecipare all'evento benefico: "Con questa dirigenza non me la sento di scendere in campo", seguito poi da Ermal Meta, Andro dei Negramaro, Random, Briga, Valerio Mazzei, Federico Rossi.





Nel frattempo Pecchini ha rassegnato le dimissioni ma spera di poter chiarire con la 22enne casertana, spiegando che nessuno si fosse accorto di qualcosa fin quando i componenti di The Jackal si erano alzati per andare via.

- La partita del cuore tra Nazionale Cantanti e Nazionale Ricercatori, andata in scena all'Allianz Stadium di Torino e terminata 7-5, ha avuto uno strascico di polemiche per il 'caso' Aurora Leone. La giovane attrice di The Jackal, che doveva partecipare all'evento benefico, durante la cena della vigilia era stata invitata da Gianluca Pecchini, direttore generale della Nazionale italiana cantanti, a lasciare il tavolo con dure parole sessiste: "Sei donna, non puoi stare qui".