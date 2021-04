Scuola, presidi preoccupati per la riapertura

ROMA - Dal 26 aprile tutti gli studenti potranno tornare in classe. L'Associazione nazionale presidi si dice contraria. Con tutti gli alunni in aula sarà difficile far rispettare il distanziamento e il blocco alle vaccinazioni per gli insegnanti aumenta il rischio contagio.“Occorrerebbe modificare i protocolli di sicurezza”,"o si deroga dal distanziamento di un metro in classe oppure non sarà possibile accogliere il 100% degli studenti. Una classe può ospitare, col distanziamento previsto attualmente, 17/18 studenti. Il resto dovrebbe restare a casa in Dad".