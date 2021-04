(ANSA) BUENOS AIRES - Il presidente argentino Alberto Fernandez ha annunciato nuove restrizioni a Buenos Aires per contenere i contagi del Covid-19. Da sabato 17 aprile sarà in vigore un coprifuoco tra le 20 e le 6 e l'orario di apertura delle attività sarà limitato a 10 ore, tra le 9 e le 19 in tutta l'area metropolitana della capitale.