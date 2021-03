Speranza: "La campagna di vaccinazione va avanti"

ROMA - Il ministro della Saluteè intervenuto in Parlamento per illustrare i piani del governo per usare i fondi del Recovery Plan. Speranza ha parlato poi del piano vaccinale annunciando nuove dosi in arrivo da aprile."L'auspicio - ha detto il ministro - è che già da domani arrivino rassicurazioni per rilanciare la campagna di vaccinazione. Nel secondo trimestre avremo in arrivo oltre 50 milioni di dosi e nel terzo trimstre avremo 80 mln di dosi attese, questo significa che potremo avere una accelerazione molto significativa"."Nelle prossime ore stiamo lavorando a due interventi normativi: uno per favorire gli l'impegno di farmacie e di infermieri nella campagna di vaccinazioni per favorirne l'accelerazione", ha aggiunto Speranza.