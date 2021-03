Sondaggi: in calo fiducia italiani in Governo Draghi

(Agenzia DIRE) ROMA - Brusco calo (-3,2%) nella fiducia al governo rispetto a sette giorni fa, anche se la maggior parte degli italiani (54,2%) ha ancora un giudizio positivo sull'esecutivo Draghi. Non ha fiducia il 33%, non sa il 12,8%. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, effettuato con interviste il 26 marzo 2021 su un campione di mille casi.Dal 13 febbraio, giorno di insediamento del premier Draghi, il consenso nel Governo ha perso 4,2 punti di percentuale, che diventano 4,8 se si considera il 19 febbraio giorno in cui i giudizi positivi nei confronti dell'esecutivo raggiunsero l'apice con il 59%. Da quel momento, salvo un rialzo del 5 marzo il consenso è andato progressivamente diminuendo fino al 54,2% di questa settimana.