Pd: Enrico Letta eletto nuovo segretario

(Enrico Letta Fb)

ROMA - Enrico Letta è stato eletto segretario del Partito Democratico con 860 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti. ''Ringrazio tutti per la fiducia, grandissimo onore - ha detto Letta. Anche l'ex segretario del Pd Nicola Zingaretti, fa sentire il suo sostegno al nuovo eletto. ''Bene Enrico Letta. Forza Pd! Ora lealtà e passione per il bene dell’Italia'', scrive su Twitter Nicola Zingaretti.In assemblea, il nuovo eletto, ha parlato del Governo Draghi e dell'approvazione ius soli : ''Il governo di Mario Draghi è il nostro governo, sarei molto felice se il governo di Draghi, di tutti insieme, senza polemiche, fosse quello in cui dar vita alla normativa dello ius soli che voglio qui rilanciare".