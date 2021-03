E' il giorno della lotteria degli scontrini

ROMA - Saranno estratti oggi i numeri vincenti dell'iniziativa introdotta dall'ex governo per combattere l'evasione fiscale. Prime 10 vincite da 100 mila euro per gli acquisti pagati con moneta elettronica nel mese di febbraio, oltre alle 10 da 20 mila euro riservate agli esercenti che prendono parte all’iniziativa. ROMA - Saranno estratti oggi i numeri vincenti dell'iniziativa introdotta dall'ex governo per combattere l'evasione fiscale. Prime 10 vincite da 100 mila euro per gli acquisti pagati con moneta elettronica nel mese di febbraio, oltre alle 10 da 20 mila euro riservate agli esercenti che prendono parte all’iniziativa.

- Saranno distribuiti oltre 900 premi all'anno (1 annuale, 120 mensili e 780 settimanali) a chi compra e altrettanti a chi vende. Ogni scontrino potrà risultare vincente a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale. Alle estrazioni della lotteria partecipano non solo i consumatori, ma anche gli esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Il biglietto vincente per il cliente determina, infatti, automaticamente anche la vincita per il commerciante.L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunicherà la vincita tramite Pec o raccomandata. Da quel momento scatteranno 90 giorni per reclamare i premi. Per farlo bisogna recarsi nell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale, trascorso questo periodo non si avrà più diritto a riscuotere. Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale.