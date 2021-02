Draghi, al via una settimana decisiva

ROMA - Il premier incaricatosi prepara per un nuovo giro di consultazioni. Ha ottenuto il sostegno di tutti i partiti, tranne uno, ma prima di giurare deve trovare la chiave per garantire una coesistenza pacifica e produttiva. La sua unità nazionale prenderà forma in questo secondo giro. Il presidente del Consiglio incaricato è a Palazzo Montecitorio."Sia chiaro, non ho dubbi che il Professor Draghi sia una persona onesta, preparatissima ed autorevole - ha scrittoin un post dove aggiunge: "questo non significa che lo si debba appoggiare per forza. Io contrasto Draghi non sul piano personale ma su quello politico.E, ripeto, non cambio idea. Oltretutto l'assembramento parlamentare che si sta delineando è l'antitesi della Politica". "Ripeto. Si può rispettare un uomo anche facendo opposizione. Io la mia scelta l'ho presa, e vado fino in fondo".