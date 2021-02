Con il Superbonus anche la detrazione per gli ascensori

La detrazione fiscale deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Quanto si può recuperare in termini di detrazioni fiscali? Secondo l’attuale normativa fiscale l’Agenzia delle Entrate restituisce il 50% in detrazioni IRPEF.

ROMA - Gli interventi che rimuovono le barriere architettoniche per disabili e over 65 sono compresi tra quelli 'trainati', cioè possono rientrare nel Superbonus se realizzati insieme a quelli per la riqualificazione energetica.I contribuenti fiscali che eseguiranno interventi volti alla progettazione ed all’installazione di un ascensore potranno usufruire di una detrazione IRPEF del 50%, da calcolare su un tetto massimo di 96.000 euro, entro il 31 dicembre 2020. Questa agevolazione riguarda sia i proprietari di case indipendenti e di villette sia i proprietari di immobili ubicati in condomini.