Chiara Crystal pubblica il nuovo singolo 'Gola': ''Ho messo via le mie paure''

S'intitola 'Gola' ed è il nuovo singolo della giovane artista Chiara Crystal, nato dalla collaborazione con il noto maestro Pennino - che ne ha curato l'arrangiamento - e l'etichetta discografica Sonos Music Records: '' Il maestro Adriano Pennino ha ascoltato una demo del brano “Gola”, ne è rimasto colpito e così ha deciso di accompagnarmi in questo percorso. “Gola” rappresenta un nuovo inizio per me, è la sintesi in chiave minimalista di “Un nodo alla gola”, un mix di elementi autobiografici, che il testo ben evidenzia, con elementi della tradizione musicale italiana ed anche elementi più elettronici e moderni che si sono armonizzati nella composizione e nell'arrangiamento.

Il brano ha un titolo diretto soprattutto perché fa riferimento alla mia esperienza personale: parla di attacchi di panico e della ricerca di luce, anche nell’ombra dei nostri fantasmi. Ed è stato composto proprio cosi: “una notte, in un momento di difficoltà, mi risuonava nella mente questa melodia, con la voglia di buttare fuori ciò che sentivo e, allo stesso tempo, la voglia di superare questo momento a tutti i costi. E' una sorta di canzone/medicina, che può essere “ingerita” o meglio ascoltata quasi come “dose di coraggio” per ritrovare l’alba, la luce dopo aver guardato in faccia le proprie difficoltà e, di conseguenza, noi stessi.

Il messaggio che voglio che tanto che arrivi, è quello di vivere le difficoltà come segnale che deve spingerci a ricercare ciò che siamo, ad avere coraggio e forza di volontà per riuscire a sentire ciò che di bello c’è nelle nostre vite, senza aspettare che “la paura finisca prima che sorge il sole”.