MILANO — Dopo il passaggio in arancione domenica, la Lombardia dovrà aspettare un’altra settimana per passare in giallo, sempre che i livelli di rischio si confermino bassi. Così anche Lazio e Piemonte dovrebbero restare in arancione così come Emilia-Romagna, Calabria e Puglia. Il Veneto dovrebbe tornare in giallo già domenica.