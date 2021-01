Il Milan stende il Toro: finisce 2 a 0 a San Siro

Nella ripresa il Torino gioca meglio e mette in difficoltà il Milan. In area di rigore si verifica un contatto sospetto tra Verdi e Tonali, in cui il rossonero si fa male, ma per il Var non è rigore. Il Milan vince 0-2 e consolida il primato in classifica.

Il vantaggio rossonero arriva al 25' da Leao imbeccato da Diaz e batte Sirigu con il rasoterra. Al 32' contatto in area del Toro tra Diaz e Belotti che per l'arbitro Maresca, grazie al consulto del Var, decreta il calcio di rigore. Dal dischetto Kessié batte Sirigu per lo 0-2.