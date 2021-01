Crisi, Renzi: "Conte non mi pare abbia i numeri"

(via Matteo Renzi Fb)

ROMA - Il premier ha annunciato che andrà in Parlamento a chiedere la fiducia. Intervistato dalla stampa il leader di Italia viva Matteo Renzi mette in dubbio che Conte riesca a superare la crisi. Intanto arriva l'attacco di Salvini: "Un governo minestrone in pieno epidemia è assurdo".