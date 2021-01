Covid, da domani le nuove misure

ROMA - Al via dalla giornata di domani alle nuove misure del governo: il 7 e 8 sono giorni gialli, con bar e ristoranti aperti fino alle 18, poi consentito solo l’asporto e il delivery. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 8 e fino al 15 non sono consentiti spostamenti tra le regioni. Nel fine settimana torna la zona arancione. Dall’11 al 15 gennaio torna la divisione per fasce: con il monitoraggio dell’8 gennaio e i parametri dell’Istituto superiore di Sanità saranno definiti i colori: con Rt sotto 1 in zona gialla, pari a 1 zona arancione, sopra 1,25 zona rossa.