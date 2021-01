Coppa Italia: l'Inter vince il derby e vola in semifinale

(via Inter Fb)

MILANO - I rossoneri vanno in vantaggio con Ibrahimović, che poi però si fa espellere. Nerazzurri, in 11 contro 10 per gran parte del secondo tempo, ribaltano il risultato. L'Inter affronterà la vincente di Juventus-Spal.