Arcuri: "Le siringhe ci sono"

ROMA — “È falso” che siano state mandate ai Centri vaccinali meno siringhe di precisione. È quanto affermano gli uffici del Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri sottolineando che “in questa settimana si è provveduto a distribuire un numero inferiore di siringhe per la banale ragione che Pfizer ci ha inviato un numero inferiore di fiale di vaccino”. Cosa che proseguirà anche la prossima settimana poiché “arriveranno il 20 % per cento di fiale in meno rispetto a quanto comunicato”.