Sondaggi, Dire-Tecnè: famiglie allargate per vigilia

ROMA - Il 47 per cento degli intervistati è orientato a trascorrere la sera della vigilia in nuclei di 4-5 persone. E' uno degli aspetti indagati da Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne' con Agenzia Dire effettuato con interviste telefoniche il 18 dicembre 2020 con metodo cati-cawi su un campione di mille persone rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per spesso, eta', area geografica.Il 14% degli intervistati dice di vivere da solo: di questi solo 2 persone su 100 passeranno la notte di Natale senza compagnia. I nuclei familiari formati da 2-3 persone sono il 48%: il 20% di questi non allarghera' il cenone a parenti o amici. Il 34% degli intervistati ha un nucleo familiare di 4-5 persone: quasi la meta' (47%) lo trascorrera' senza 'esterni'. Il 4% degli intervistati ha una famiglia di 6 o piu' persone: nel 25% dei casi non faranno inviti ne' si sposteranno. Il 6% degli intervistati ancora non sa.